Fünf Länder, ein Konzert und viel Freude für kranke Kinder

Benefizkonzert lockte zahlreiche Besucher in die St. Martinskirche.

Dornbirn. Nach wochenlangen Vorbereitungen konnte Konzertveranstalter Hans Günther Lutz vergangenen Samstagabend kräftig durchatmen – sein Konzert „Fünf Länder – ein Konzert“ wurde zu einem fulminanten Erfolg und lockte knapp 450 Besucher in die St. Martinskirche nach Dornbirn. „Zahlreiche Glückwünsche und Gratulationen aus dem ganzen Land sind unmittelbar nach dem Konzert eingetroffen und sind wieder eine schöne Bestätigung für mich, dass sich das Engagement immer wieder lohnt“, freute sich Hans Günther Lutz, der zweimal jährlich Benefizkonzerte für kranke und bedürftige Menschen organisiert. Und so ließ er auch dieses Mal wieder ordentlich „die Kasse für die gute Sache klingeln“. Unter anderem wird wieder der Verein Füranand mit den Einnahmen aus dem Konzert unterstützt.

Neben der guten Sache, stand aber natürlich auch die Musik im Mittelpunkt – Lutz ist ja neben seiner Tätigkeit als Konzertveranstalter selbst leidenschaftlicher Musiker. Zu ihm auf die Bühne gesellten sich beim großen Benefizkonzert der Gesangsverein „Die Kärntner in Vorarlberg“, die Männergruppe „Oktet Suha“ aus Kärnten, Tomaz Plahutnik mit seiner Zither, die Sopranistin Prof. Francka Senk, das Alphorntrio „Walserecho“ aus Liechtenstein und die Musikgruppe „Tamburica Vorarlberg“. Der Höhepunkt war dann das Finale, bei dem sich alle Künstler gemeinsam die Bühne teilten und viel Applaus für ihre Darbietungen vom Publikum ernteten.

Dementsprechend motiviert geht dieser damit auch schon wieder sein nächstes Projekt an – das Weihnachtsbenefizkonzert. „Der Kartenvorverkauf ist bereits voll im Gange und ich würde mich freuen, wenn wir auch am 23. Dezember wieder für ein volles Kulturhaus sorgen und damit viel Gutes bewirken können“, so Lutz abschließend.