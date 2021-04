Fünf Kinder sterben bei Wohnhausbrand in Russland

Beim Brand in einem Wohnhaus sind in Russland fünf Kinder ums Leben gekommen. Wie durch ein Wunder seien in der Nacht auf Donnerstag zwei Kleinkinder des Hauses am Ural gerettet worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Sie kamen zusammen mit ihrer Mutter in ein Krankenhaus. Das einstöckige Gebäude in dem Dorf Bysowo bei Jekaterinburg brannte komplett nieder. Die Behörden wollten nun prüfen, ob alte Stromleitungen den Brand verursacht haben könnten.

In dem über 60 Jahre alten Holzhaus sei erst vor kurzem der Ofen ausgetauscht worden, so die Behörden. In Russland kommt es immer wieder zu Brandkatastrophen mit Toten und Verletzen, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.