Führungswechsel bei der Feuerwehr Hohenems

Am Freitag, dem 11. März 2022, fand die 153. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hohenems statt.

Im Anschluss an die Berichte wurden die Ehrungen vorgenommen: Wolfgang Seidl erhielt die Feuerwehrmedaille in Bronze für seine 25-jährige Mitgliedschaft, Andreas Vogel in Silber für seine 40-jährige Mitgliedschaft, Siegfried Amann in Gold (50 Jahre) und Hans-Werner Heinzle erhielt ein Ehrenzeichen für seine 60-jährige Zugehörigkeit.