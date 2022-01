Führungskräfte sorgen sich wegen Folgen der Klimakrise

Mit großer Besorgnis blicken internationale Führungskräfte auf die Folgen der Klimakrise, die für viele Unternehmen laut eigenen Angaben immer stärker spürbar werden. Das Problembewusstsein steigt und viele Vorstände sehen ihre Unternehmen direkt betroffen. Trotzdem sehen die Firmenchefs und -chefinnen Schwierigkeiten, gezielte Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Grund dafür sind etwa die Kosten. Das geht aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte hervor.

"Die Dringlichkeit der Klimakrise ist in den Köpfen der Führungskräfte angekommen. Sie spüren die Auswirkungen persönlich und in ihren Unternehmen", sagt Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. So erkannten 89 Prozent der befragten Führungskräfte den Klimawandel als existierendes Phänomen an, fast zwei Drittel (63 Prozent) signalisierten darüber Besorgnis. Was die eigene Geschäftstätigkeit betrifft, berichtete mehr als die Hälfte von einer Beeinträchtigung, etwa durch die Störung von Lieferketten.