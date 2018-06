Führerscheinloser 17-Jähriger beschädigte acht Autos

Ein führerscheinloser 17-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Wien-Liesing insgesamt acht Autos beschädigt. Er war durch eine 30er-Zone gerast, gegen ein Baustellengitter und anschließend in ein geparktes Fahrzeug gekracht. Sein Wagen wurde auf die andere Straßenseite geschleudert, wo er sechs weitere Pkw demolierte. Der Bursche und seine Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Gegen 20.30 Uhr fuhr der Jugendliche auf einer Nebenfahrbahn der Altmannsdorfer Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die 30-km/h-Zone. Er geriet ins Schleudern und stieß gegen das Baustellengitter und anschließend gegen das Heck eines geparkten Autos. Durch die Wucht des Aufprall wurde sein Auto auf die andere Straßenseite geschleudert, wo der Pkw in ein weiteres Fahrzeug krachte. Dieses wiederum prallte gegen fünf weitere geparkte Pkw. Die Autos wurden laut Polizeiangaben teils erheblich beschädigt.

Der 17-Jährige erlitt Kopfverletzungen und Prellungen. Auch seine 18 und 19 Jahre alten Beifahrer wurden mit Prellungen ins Spital gebracht, eine Mitfahrerin blieb unverletzt. Die Zulassungsbesitzerin des Autos, mit dem der 17-Jährige unterwegs war, ist an der selben Adresse wie der Bursche gemeldet.