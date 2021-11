Führerschein-Prüflinge verkabelt: Betrug aufgeflogen

Dutzende Personen sollen in der Steiermark mit Hilfe von Spionage-Ausrüstung bei Führerscheinprüfungen geschummelt haben - nun ist ihnen die Polizei auf die Schliche gekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, hatte man vor einem Jahr mit den Ermittlungen begonnen. Insgesamt wird in 68 Fällen solcher Manipulationen der Führerscheinprüfung ermittelt, 90 Personen gelten als Beschuldigte.

Das Equipment war teilweise mit Klebestreifen an den Körper der Prüflinge geklebt oder innen in T-Shirts verbaut. Und die Prüflinge hatten Induktionskabel an den Hals geklebt bekommen, "um die kabellose Audioübertragung in die Ohren zu gewährleisten". Offenbar hatten die Prüfungsteilnehmer Fotos der Fragen an aus dem Prüfungssaal verschickt und die richtigen Antworten per Ton eingesagt bekommen. Diese mussten von den Prüflingen, die laut Polizei oft nicht richtig Deutsch konnten, dann nur mehr eingetippt werden. Erst am Donnerstag, dem 4. November 2021, hatte die Prüfungsaufsicht der Landespolizeidirektion Steiermark einen 35-jährigen Afghanen ertappt.