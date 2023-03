Fuchs zieht bei Hallen-EM über 60 m ins Finale ein

Sprinter Markus Fuchs ist bei der 37. Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul in das Finale über 60 m eingezogen. Der Niederösterreicher wurde am Samstagabend in seinem Halbfinale in der persönlichen Bestzeit von 6,60 Sek. Zweiter hinter Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs aus Italien (6,52). Der Endlauf ist für 18.55 Uhr angesetzt. Um 18.30 Uhr MEZ läuft Susanne Gogl-Walli im 400 m-Finale.

Fuchs war Samstagfrüh in seinem Vorlauf in 6,66 Sek. Dritter geworden und hatte sich mit der insgesamt zehntschnellsten Zeit souverän für die Abendsession in der Ataköy Arena qualifiziert. Im Halbfinale war er gesamt Achtschnellster, die Bestzeit erreichte der Italiener Samuele Ceccarelli in 6,47.