Fuchs spricht bei G-20-Treffen von "gutem Beginn"

Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) nimmt derzeit als Vertreter des Europäischen Rates im Zuge des österreichischen Ratsvorsitzes am G-20-Treffen in Buenos Aires teil. Dort wurde im Lichte der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der EU und auch China die Zukunft der weltweiten Handelspolitik besprochen. Fuchs sprach von einem "einem guten Beginn und einem konstruktiven Treffen".

Dazu sagte Fuchs Sonntagnachmittag in der argentinischen Hauptstadt (Ortszeit) im Gespräch mit der APA: “Hätten wir hier nicht auf konstruktive Verhandlungen gepocht, hätte es dieses Angebot (von Mnuchin, Anm.) wohl nicht gegeben.” Das “zarte Pflänzchen” einer Entspannung im Handelsstreit dürfe nun nicht durch neue europäische Drohungen willkürlich wieder umgebracht werden. Die Spitzenvertreter der EU-Kommission sollten daher ohne Vorbedingungen nach Washington reisen, so Fuchs.

Wie ist es, als Vertreter des kleinen Österreich – als Einzelstaat nicht unter den größten Industrieländern der Welt – am G-20-Treffen teilzunehmen? “Es ist eine Jahrhundertchance, eine interessante Möglichkeit hinter die Kulissen zu blicken und mit Finanzministern und Notenbankchefs interessante Gespräche zu führen”, so Fuchs. “Uns geht es insbesondere um Lösungen für die globale Besteuerung der Digitalwirtschaft.” Die G-20 wollten hierbei in den kommenden zwei Jahren Lösungen erarbeiten. “Und ich bin auch zuversichtlich, dass sich dazu etwas im Abschluss-Communique des aktuellen Gipfeltreffens finden wird”, sagte Fuchs.