Fuchs kürt sich erstmals zum Landesmeister

Sascha Fuchs aus Feldkirch hat den Heimvorteil genutzt und wurde 8er Ball Champion in der Jugend.

FELDKIRCH. Keine Nachwuchssorgen gibt es beim Vorarlberger Poolbillard Verband. Mit der Gründung der Eagles Juniors Poolbillard Academy mit Sitz im Patricks in Rankweil werden auch die talentiertesten, jungen Spieler speziell gefordert und gefördert. Vor geraumer Zeit fand in den Räumlichkeiten vom SBC Feldkirch die Jugend Landesmeisterschaften in der Disziplin 8er Ball statt. In Abwesenheit von Jungstar Markus Schleindler vom Break BSV Feldkirch, der sich als erst 15-Jähriger schon in der Allgemeinen Klasse bei den Wettkämpfen mit großem Erfolg versucht, waren die landesweiten Titelkämpfe in der Montfortstadt an Spannung kaum zu überbieten. Erstmals wurde der SBC Feldkirch Youngster Sascha Fuchs dank dem 4:2-Finalsieg gegen Luca Egender Landesmeister in der Jugendklasse. In der Gruppenphase präsentierten sich Fabian Küng mit vier Siegen und Selina Scherrer mit drei Erfolgen bärenstark. In den Entscheidungsspielen verlieren Küng und Scherrer jeweils im Halbfinale knapp. Die Vorarlberger Nachwuchsmeisterschaften im Poolbillard brachten vor begeistertem Publikum ansehnlichen Sport mit dem Kö.VN-TK