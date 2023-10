FTX-Gründer wegen Milliardenbetrugs vor Gericht

Auf einen kometenhaften Aufstieg ist der steile Absturz erfolgt: Vor gut einem Jahr war Sam Bankman-Fried noch der Superstar der Krypto-Szene. Inzwischen sitzt der Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX hinter Gittern. Ab dem 3. Oktober muss sich der 31-Jährige mit dem markanten Wuschelkopf wegen angeblichen Betrugs vor einem US-Gericht verantworten.

Der Absolvent des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) hatte es zuvor binnen weniger Jahre zu einem geschätzten Privatvermögen von 26,5 Milliarden Dollar gebracht. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere prangte das FTX-Logo unter anderem auf der Arena des US-Basketballteams "Miami Heat". Zahlreiche Sportler wie der Football-Star Tom Brady machten Werbung für die Firma. Bankman-Fried unterstützte außerdem dem Wahlkampf des US-Präsidenten Joe Biden mit Millionenbeträgen.

Statt Spitzenpolitikern und Prominenten umgeben den in der Krypto-Szene unter seinen Initialen "SBF" bekannten Bankman-Fried nun Ermittler und seine Strafverteidiger. Die Behörden werfen dem FTX-Gründer vor, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben. Unter anderem habe die Börse heimlich Kredite an Bankman-Frieds Brokerhaus Alameda vergeben. Für Staatsanwalt Damian Williams ist der Fall FTX "einer der größten Finanzbetrügereien der amerikanischen Geschichte".