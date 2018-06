FSG startet moderat kämpferisch in ÖGB-Kongress

Wie erwartet regierungskritisch, aber noch nicht wirklich feurig ist die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter in ihre Konferenz im Vorfeld des ÖGB-Kongresses gestartet. Sowohl der designierte FSG-Vorsitzende Rainer Wimmer als auch der künftige ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian prangerten diverse Maßnahmen der Koalition an, hielten sich mit Drohungen aber noch eher zurück.

Katzian, der anlässlich seiner Kür zum Gewerkschaftschef den FSG-Vorsitz abgibt, legte besonderes Augenmerk auf die geplanten Reformen in der Sozialversicherung. Man werde nun informieren, rechtlich prüfen und verhandeln, so man dazu eingeladen werde. Was bisher vorliege, lese sich wie ein “Kreuzzug gegen die Sozialversicherung”. Die Gewerkschaft werde aber verhindern, “dass die Sozialversicherung zerschossen und auf der Müllhalde der Geschichte landen wird”. Wimmer sah als einziges Ziel, die “roten Kassen niederzutrampeln”.