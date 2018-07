FSG ruft Regierung zu Flexibilität bei 6. Urlaubswoche auf

Rainer Wimmer, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG), fordert von der Bundesregierung mehr Flexibilität bei der sechsten Urlaubswoche. Unterstützt wird er dabei vom Tiroler AK- Präsident Erwin Zangerl, der daran erinnert, dass schon Karenzen reichen, um nicht mehr die sechste Woche zu erreichen.

Zangerl verwies in einer Aussendung darauf, dass die sechste Urlaubswoche seit 1984 Gesetzesrang hat. “Aber viele Arbeitnehmer erreichen sie nie: Frauen, die für ihre Kinder in Karenz gingen, Arbeitnehmer in Branchen, in denen kurze Arbeitsverhältnisse überwiegen -wie etwa Leiharbeitnehmer – oder Facharbeiter, die im Zuge einer Insolvenz ihre Arbeit verloren haben” gibt Zangerl zu bedenken.