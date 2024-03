FSG bei AK-Wahl Oberösterreich trotz Minus offenbar vorne

Trotz Verlusten dürfte die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) mit Präsident Andreas Stangl bei der Arbeiterkammerwahl in Oberösterreich deutlich stärkste Kraft bleiben, so der Trend laut ersten Informationen am Dienstagabend. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA-FPÖ) legen wohl zu und verdrängen die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (ÖAAB-FCG) vom zweiten Platz. Auch Grüne und Unabhängige Gewerkschafter*innen (AUGE/UG) scheinen zu den Verlieren zu gehören.

Seit Dienstag um 9.00 Uhr werden die Stimmen ausgezählt, ein vorläufiges Endergebnis wird die Arbeiterkammer Mittwochvormittag in Linz präsentieren. Wahlberechtigt waren fast 570.000 Personen, von denen konnten 230.000 in ihren Betrieben wählen.

Präsident Andreas Stangl, der zum ersten Mal als Spitzenkandidat für die FSG ins Rennen ging, hatte von seinem langjährigen Vorgänger als AK- und ÖGB-Chef in Oberösterreich ein schweres Erbe übernommen. Der 2021 abgetretene Präsident hatte mit 71,02 Prozent bei der Wahl 2019 das bisher beste Ergebnis für die roten Gewerkschafter eingefahren.

Der ÖAAB-FCG, der damals mit 13,4 Prozent um 3,2 Prozentpunkte vor der FA-FPÖ lag, dürfte nun hinter die Freiheitlichen auf Platz drei zurückfallen. Die schwarzen Arbeitnehmervertreter scheinen ebenso wie die grünen Gewerkschafter (2019: 4,21 Prozent) Verluste einzufahren.

Zur Wahl standen in Oberösterreich auch der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) und erstmals die Liste PFG - Deine Parteifreie Interessenvertretung. Die Wahlbeteiligung dürfte nicht mehr an die 40,88 Prozent von 2019 heranreichen.