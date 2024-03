Frühlingssprung mit dem Osterhasen: Sonnige Aussichten für Sonntag

Die kommenden Tage in Vorarlberg stehen im Zeichen wechselhafter Wetterbedingungen, mit einem Mix aus Regen und später auch sonnigen, frühlingshaften Abschnitten.

Am Donnerstag zieht in den Morgenstunden nach kurzen Auflockerungen schon bald von der Schweiz her der nächste Wolkenschirm herein. Daraus kommt dann bis über Mittag und in den Nachmittag hinein neuerlich Regen auf, über ca. 1100-1400m Schneeschauer. Im Laufe des Nachmittags beginnt es hinter dieser Niederschlagszone dann ausgehend vom Bodensee her wieder aufzulockern. Tiefstwerte: 0 bis 4 Grad, Höchstwerte: 8 bis 12 Grad.