Frühjahrs-Gartenarbeit: Welche Pflanzen und Obstgehölze Sie jetzt setzen sollten

Im März bietet sich eine ideale Gelegenheit, den Garten mit einer Vielfalt von Blumen und Obstgehölzen zu bereichern. Erfahren Sie hier, welche Pflanzen bereits jetzt ins Beet gesetzt werden können.

Der Frühling bringt im Garten eine Phase der Erneuerung und des Neubeginns mit sich. Schon im März stehen erste Aufgaben wie der Rückschnitt und die Rasenpflege an. Während die Natur erwacht und sich in lebendige Farben kleidet, ist es auch die ideale Zeit, Blumen und Pflanzen zu setzen, die den Garten mit ihrer Schönheit und Vielfalt bereichern. März bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine Vielzahl von Pflanzen anzupflanzen.

Im Frühling sollten einige Blumen gepflanzt werden, darunter der elegante Garten-Fuchsschwanz, das zarte Schleierkraut, die leuchtenden Ringelblumen und die charmanten Kornblumen. Außerdem sind Tulpen bereit, in das Beet gesetzt zu werden. Diese Blumen bringen Farbe und Lebendigkeit in den Garten und locken gleichzeitig nützliche Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge an.