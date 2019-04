Frühlingsgefühle im Kleiderschrank

Die modischen Trends machen Lust auf Sonne, Sommer und mehr.

Endlich lassen sich die ersten Sonnenstrahlen wieder am Himmel blicken und wir heißen sie willkommen mit einer Garderobe in allen Farben des Frühlings. Nach den dunklen, langen Wintertagen wird es jetzt richtig bunt in den Schaufenstern der Rankweiler Modegeschäfte. Grau und Schwarz sind passé und machen Platz für zitronengelb, mintgrün und mandarinrot. Wie Mann und Frau modisch in der wärmeren Jahreszeit ankommen, erfahren sie bei einem Einkaufsbummel durch die Modeboutiquen und Fachgeschäfte in Rankweil und Umgebung. Das Wichtigste vorweg: Langweilig wird der Mode-Sommer 2019 garantiert nicht.

Chris Moden

Auch bei Chris Moden ist der Frühling eingezogen – mit seiner langjährigen Erfahrung hat Rudolf Mähr die aktuellen Trends nach Rankweil geholt. Ein echtes Revival feiern heuer luftig-leichte Sommerkleider von knieumspielend bis kurz, mit Rüschen und Volants oder schlicht und elegant. „Neben angesagten Farben und Mustern ist gerade in der wärmeren Jahreszeit ein angenehmes Tragegefühl entscheidend. Naturmaterialien wie Baumwolle, Seide und Leinen haben jetzt Hochsaison“, weiß Rudolf Mähr. Leinen kommt dabei genauso in typischen Naturtönen daher, als auch in Pink, Mint, Lila, Rosé oder dem mega-angesagten Gelb.

Die gleiche Farbpalette – in etwas gedämpfteren Nuancen – findet sich in der Männermode. Auch Polo-Shirts präsentieren sich in den schönsten Sommertönen. Nachdem sie in den letzten Jahren eher ein Schattendasein fristeten, sind sie 2019 wieder voll im Trend. „Ob sportlich zu Jeans oder klassisch in Kombination mit einer schönen Wollhose – mit einem Polo-Shirt ist Mann immer gut angezogen“, so Rudolf Mähr.

Lins Textil

„Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider“ lautet die Devise bei Lins Textil in der Ringstraße. Das ganze Geschäft erblüht in frühlingshaften Farben. Die Farbpalette geht dabei von kräftigem Türkis über knalliges Rot bis zu sonnigem Gelb. Kombiniert werden die bunten Teile gerne mit dunkelblau – in der gestreiften Variante spiegelt sich der angesagte Marinelook. „Hosen gibt es heuer für jede Figur und jeden Geschmack – von eng bis weit, von verkürzt bis bodenlang“, erzählt Helene Schobel. Figurschmeichelnd sind auch die sommerlichen Kleider, die nicht nur luftig-leicht, sondern auch absoluter Blickfang an heißen Tagen sind.

Auch in Sachen Wäschetrends wird der Sommer bunt – lachs- oder mandarinefarbene Unterwäsche ist angesagt. Der absolute Dessous-Trend der Stunde heißt Bras – sie sind sportlich, weich und bequem.

Rosenberger

Was wäre das schönste Frühjahrsoutfit ohne die dazu passenden Schuhe? Die Schuhmode kommt heuer auf leisen Sohlen daher – Sneaker sind der Mega-Trend 2019! Warum High-Heels oder Pumps, wenn es auch bequem und zugleich stylish geht? Es gibt Sneaker mit extra-dicken Sohlen – dieser Trend kommt besonders gut im Stilbruch zur Geltung, zu Kleidern oder Röcken. Aber genauso gibt es Sneaker als sportliche Laufschuhe, klassisch kombiniert mit Jeans und Bermudas.

Und das Allerbeste: Sneaker in allen Farben gibt es bei Rosenberger in Rankweil jetzt auch für den Nachwuchs. Anfang April hat Rosenberger eine eigene Kids Filiale im Vinomnacenter Rankweil eröffnet. Hier gibt es qualitativ hochwertige Schuhe für Kinder und Jugendliche von Größe 18 bis Größe 41 inklusive fachkundiger Beratung. Wer ein Kundenkonto bei Rosenberger hat, bekommt 10 % Rabatt auf Kinderschuhe.