Frühlingserwachen im Gartenparadies

In der Halle 13 und in den Freigelände-Alleen finden Sie alles, um ihr „Wohnzimmer unter freiem Himmel“ in ein Paradies zu verwandeln!

Wenn die ersten Frühlingsblumen aus der Erde gückseln und die Sonne sich öfter blicken lässt, dann wird es höchste Zeit, den eigenen Garten wieder aus dem Winterschlaf zu erwecken. Der SCHAUplatz Garten gehört allen Freiraumgestaltern, die Lust auf das kreative Spiel mit Pflanzen, Farben und Formen haben. Egal, ob großes Grün oder kleines Bunt – bei der Gartengestaltung gilt: Es ist die Vielfalt, die uns glücklich macht. So wie die Auswahl an Gartenmöbeln, Gartendekoration, Grill- und Gartengeräte, Kräutern, Setzlingen, Hochbeeten und vielem mehr.

Entspannen in der Wohlfühloase

Der SCHAUgarten im Freigelände Nord sorgt für Inspiration und lädt zum Verweilen ein. Neben dem bewährten „Café Minimo“, sorgt nun auch „Linda’s Ice Cream“ für die kühle Erfrischung zwischendurch. Hier lautet die Devise: Entspannen und den Frühling mit allen Sinnen erleben.

Miniaturveranstaltungen mit Flair