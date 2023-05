Frühling war nass und trüb, aber wärmer als früher

Der Frühling 2023 war nass und trüb, "einer der 15 niederschlagsreichsten und sonnenscheinärmsten", seit gemessen wird, bilanzierte Geosphere Austria am Dienstag. Die Zahl der Sonnenstunden lag um 25 Prozent unter dem Durchschnitt. "Es war somit der trübste Frühling seit dem Jahr 1991", so die Fachleute. Mit einem milden März sowie relativ kühlem April und Mai liegt er ungefähr im Durchschnitt der jüngeren Vergangenheit, war aber deutlich wärmer als ein Frühling früher.

Jedenfalls brachte er ein Ende der schon Monate anhaltenden Trockenheit: Eine Serie von Tiefdruckgebieten bescherte dem Großteil des Landes sogar sehr viel Regen. Bei der Niederschlagsmenge rangiert der Frühling 2023 somit in der österreichweiten Auswertung 25 Prozent über dem Mittel. "Das war der nasseste Frühling seit dem Jahr 2006 und einer der 15 nassesten der Messgeschichte", so Orlik.

Wenig gelindert wurde allerdings die Schneearmut im Hochgebirge. Im Februar war am Sonnblick Observatorium (Salzburg, 3.106 Meter Seehöhe) noch mit 162 Zentimeter die niedrigste maximale Schneehöhe in einem Februar gemessen worden. "Im Mai lagen dann am Sonnblick immerhin bis zu 369 Zentimeter Schnee. Das ist allerdings immer noch 90 Zentimeter weniger als in einem durchschnittlichen Mai", erläuterte der Klimatologe.