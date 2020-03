„Frühjahrspanik“ an den Börsen

Mit Johannes Hefel, Vorstandsmitglied der Hypo Vorarlberg, führten die VN das folgende Gespräch über die aktuelle Situation auf den Kapital- und Anlagemärkten angesichts der Entwicklung um das Coronavirus, die Zinsentwicklung sowie zu Gold als Anlageform.

Macht sich Panik an den Aktienmärkten breit?

Unsicherheit und Angst greifen auch an den Börsen um sich. Geht es an den Börsen auch nicht um die eigene, persönliche Gesundheit oder um die Gesundheit der Familie, so drücken dennoch die Entwicklungen um das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) auf die Stimmung der Kapitalanleger und machen sie nervös. Mehrere Paniktage hintereinander (Rückgänge um drei Prozent oder mehr) sind selten – insbesondere an den amerikanischen Börsen. Es gibt dafür nachvollziehbare Gründe: Die Coronavirus-Epidemie trifft auf eine Weltwirtschaft mit wenig Schwung und gefährdet insbesondere die exportlastigen Wirtschaftsnationen.

Was sind erkennbare Nachteile für die Wirtschaft durch das Coronavirus?

Von entscheidender Bedeutung mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus ist, wie lange die Epidemie anhält und ob sie sich zur Pandemie ausweitet. Die Eindämmungsmaßnahmen belasten die chinesische Konjunktur mit Sicherheit. Über Nachfrageausfälle in China, Produktionsausfälle ausländischer Unternehmen in China, ausfallende Zulieferungen an Unternehmen weltweit und fallende Touristenzahlen trifft es auch andere Länder. Insbesondere Unternehmen mit globalen Lieferketten sind bereits jetzt von Chinas Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus betroffen. Die negativen Angebotseffekte der Viruskrise werden sich im ersten und vermutlich zweiten Quartal negativ auf das Wachstum und die Unternehmensgewinne multinationaler Konzerne auswirken. Die OECD rechnet mit einem Rückgang des globalen BIP-Wachstums von 2,9 Prozent im Jahr 2019 auf 2,4 Prozent im Jahr 2020. Entscheidend wird auch sein, welchen Effekt die zu erwartenden stimulierenden Maßnahmen der Wirtschafts-, Fiskal- und Notenbankpolitik weltweit auf die Konjunktur haben werden. Es ist durchaus vorstellbar, dass die negativen Wachstumseffekte im laufenden Jahr

zum Teil kompensiert werden können.

Was tut sich sonst noch in der globalen Wirtschaft?

In den USA wiesen zuletzt die Frühindikatoren für die Konjunkturentwicklung nach oben. Die Betroffenheit durch das Coronavirus ist auch geringer als in Europa und Asien. Als Folge rechnen wir mit einer relativ guten Entwicklung der US-Wirtschaft im laufenden Jahr. Stimulierungsmaßnahmen bedingt durch die Präsidentschaftswahl 2020 werden dies unterstützen. In Europa – insbesondere in Deutschland – werden die Wachstumsraten in der Wirtschaft für das Jahr 2020 deutlich tiefer und nicht mehr wesentlich über null Prozent erwartet.

Und wie schaut es mit den Zinsen aus?

Die aktuelle Situation hat wieder zu Rückgängen bei den zehnjährigen Renditen geführt – zum einen bedingt durch die Flucht aus Aktien in Anleihen und zum anderen durch das Wiederaufleben von Rezessionsängsten. In Summe bieten langfristige Anleihen ein ­uninteressantes Rendite-Risiko-Verhältnis. Bei den kurzfristigen Zinsen ist mit deutlichen Reduktionen der Notenbanken zu rechnen, was die Aktienmärkte mittelfristig stützen sollte.

Wie kann es an den Aktienbörsen weitergehen?

Die Furcht vor einem Konjunktureinbruch durch die Coronavirus-Epidemie sorgte an den Börsen für einen Ausverkauf. Jedenfalls trifft Sars-CoV-2 schon jetzt die Wirtschaft sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite empfindlich: Konsum- und Investitionsentscheidungen werden hinausgezögert und Präventivmaßnahmen stören Lieferketten. Vor allem im ersten Halbjahr rechnen wir deshalb mit einem herben Dämpfer bei der Gewinnentwicklung der Unternehmen. Daher dürften auch die hohen Schwankungen an den Märkten zunächst anhalten. Längerfristig bleiben Aktieninvestments attraktiv, zumal sie im Vergleich zu Alternativen am Rentenmarkt nun noch besser abschneiden.

Was spricht jetzt noch für ein Investment in Gold?

Gold hat wie erwartet und wie auch empfohlen seine Funktion als Versicherung für Einbrüche an den Aktienmärkten beispielhaft wahrgenommen. Der Preis ist in Euro auf ein Allzeithoch gestiegen. Wenn die Pandemie-Befürchtungen bezüglich des Coronavirus zurückgehen sollten, wird auch der Preis des Goldes vorübergehend fallen. Mittel- und längerfristig spricht dennoch vieles für ein Investment in Gold als Versicherung in unsicheren Zeiten.