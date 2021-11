Früherkennung: Die große Bedeutung der Krebsvorsorge

Jährlich erkranken in Österreich etwa 42.000 Menschen an Krebs, Männer etwas häufiger als Frauen.

Krebs gilt als zweithäufigste Todesursache in Österreich. Auch wenn Krebs nicht immer vermieden werden kann, so können doch einige Krebsarten gut früh erkannt werden. Und hier kommt der Krebsvorsorge mit den verschiedenen Früherkennungsuntersuchungen eine wichtige Rolle zu.

Spectra Marktforschung hat im September nachgefragt und wollte wissen, ob sich die Österreicher(innen) zum Thema Gesundheit und Krebs Gedanken machen. 69 Prozent der Österreicher(innen) ab 35 Jahren machen sich über ihre Gesundheit zumindest teilweise Gedanken und Sorgen, 32 Prozent – also jeden Dritten – beschäftigt die eigene Gesundheit sogar sehr. Dieser Anteil ist in den letzten zwölf Monaten um 13 Prozentpunkte angestiegen. Dabei sind es sowohl Frauen als auch Männer, die sich um die eigene Gesundheit sorgen. Jedoch: Je älter man wird, desto häufiger beschäftigt man sich mit dem Thema. Etwa ein Drittel der Österreicher(innen) ab 35 Jahren fühlen sich zumindest teilweise gefährdet, einmal an Krebs zu erkranken. Erfreulich ist: 95 Prozent der Österreicher(innen) ab 35 Jahren waren zumindest schon einmal bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung.