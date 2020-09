Früherer Wiener Wirtschaftskammerpräsident Nettig verstorben

Der frühere Unternehmer, Wiener Wirtschaftskammerpräsident und ÖVP-Politiker Walter Nettig ist im Alter von 85 Jahren verstorben. "Mit Walter Nettig ist eine große Persönlichkeit unserer Stadt aus dem Leben geschieden. Er hat über Jahrzehnte die Entwicklungen in unserer Stadt aktiv mitgestaltet und war einer, der die Sozialpartnerschaft durch und durch gelebt hat", würdigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) den Verstorbenen.

"Meine tief empfundene Anteilnahme gilt seiner Ehefrau, seinen beiden Töchtern, den Enkeln und seiner ganzen Familie. Wir werden das Andenken an Walter Nettig gebührend weitertragen und die Sozialpartnerschaft in Wien ganz in seinem Sinne weiter pflegen", sagte der Bürgermeister in einer Aussendung.