Früherer "Presse"-Chef Thomas Chorherr verstorben

Thomas Chorherr, langjähriger Chefredakteur und Herausgeber der "Presse", ist am Sonntag im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilten die Zeitung sowie sein Sohn, der Wiener Grün-Politiker Christoph Chorherr, in seinem Blog mit. Der aktuelle "Presse"-Chef Rainer Nowak lobte ihn gegenüber der APA als jemanden, der "mit Haut und Haaren Presse-Journalist und -Chefredakteur" gewesen sei.

Am 27. November 1932 als Sohn des Wiener Kaufmanns Otto Chorherr geboren, startete Thomas Chorherr seine journalistische Laufbahn schon während seines Jusstudiums in Wien. 1950, im Jahr seiner Matura am Akademischen Gymnasium, begann er als Lokalreporter beim “Neuen Österreich”. 1951/52 schaltete Chorherr dann ein Studienjahr als Fulbright-Student an der Ohio Wesleyhan University in den USA.