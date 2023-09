Frühere Menopause nicht Ursache für Schlaganfälle

Eine frühere Menopause ist nicht die Ursache bzw. der Grund für ein erhöhtes Schlaganfall-Risiko bei Frauen. Dies sei das wesentliche neue Ergebnis einer an der Medizinischen Universität Innsbruck durchgeführten Untersuchung, sagte die Epidemiologin und Mathematikerin Lena Tschiderer im APA-Interview. Eine frühere Menopause hängt aber offenbar mit einem erhöhten Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, zusammen, erklärte die Expertin.

Daten von mehr als 200.000 Frauen nach der Menopause wurden unter Federführung der jungen Tiroler Wissenschafterin analysiert und der Zusammenhang zwischen Alter bei Beginn der Menopause und dem Risiko für das Auftreten von Schlaganfällen untersucht - und zwar für beide Schlaganfall-Typen, sowohl für den ischämischen, als auch für den hämorrhagischen Schlaganfall. Tschiderer publizierte die Arbeit inzwischen im renommierten "Journal of the American Heart Association." Insgesamt wurden Daten aus zwei großen europäischen Studien gesammelt und in Zusammenarbeit mit der Universität im niederländischen Utrecht analysiert.