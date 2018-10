Frühere Lebensgefährten rechnen miteinander ab

Die früheren Lebensgefährten rechnen nun vor Gericht miteinander ab. Der Kläger fordert von ihr 41.000 Euro als offenen Betrag aus einem Darlehen.

Auch in der zweiten Verhandlung am Landesgericht Feldkirch konnte sich gestern das ehemalige Liebespaar nicht auf einen Vergleich zur Beendigung des Zivilprozesses einigen. Ihren Vorschlag für eine gütliche Einigung hat die Beklagte am Freitag im Gerichtssaal so formuliert: „Ich zahle dir 21.000 Euro und dann will ich dich nie mehr sehen.“ Sie vertritt den Standpunkt, sie schulde ihm aus dem Darlehen nur noch 21.000 Euro. Den Differenzbetrag zum eingeklagten Betrag von 41.000 Euro habe er ihr mündlich nachgelassen, behauptet die Beklagte.