Früchtetee in Österreich am beliebtesten

Mehr als ein Drittel der Österreicher (36 Prozent) trinkt mehrmals pro Woche Tee, 16,7 Prozent täglich. Der Liebling der Österreicher ist eindeutig der Früchtetee, den fast ein Fünftel der Teetrinker als Favoriten angab. Zu diesen Ergebnissen kam eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Demmers Teehaus, für die 1.000 Personen zwischen 18 und 65 Jahren im Sommer von Marketagent befragt wurden.

An zweiter Stelle folgt mit 36,4 Prozent der Kräutertee. Grüner Tee landete mit 27,9 Prozent auf Platz drei. Dahinter rangieren Schwarztee (26,8 Prozent), Rooibostee (10,3 Prozent) und Weißer Tee (8,8 Prozent). Das Trendgetränk Matcha-Tee erreichte in Österreich mit 6,8 Prozent Platz sieben. 37,8 Prozent der befragten Teetrinker gaben an, mehrmals pro Monat Tee zu trinken. Frauen genießen ihn häufiger als Männer: 42,6 Prozent sogar mehrmals pro Woche, bei den Männern sind es 29,5 Prozent.