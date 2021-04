Frostschäden beim Obst österreichweit bei rund 35 Mio. Euro

Beim Lokalaugenschein von Hagelversicherung, Obstbau und Landwirtschaftskammer bei einem oststeirischen Obstbetrieb haben sich die Frostschäden offenbart, die mehrere Nächte mit Minusgraden in den vergangenen Wochen anrichteten. Marillenblüten waren größtenteils durchfrostet und braun verkrümelt. Die Hagelversicherung schätzt, dass es österreichweit im Obstbau rund 35 Mio. Euro Schaden gibt - der meiste davon in der Steiermark mit rund 23 Mio. Euro.

Die Vertreter von Landwirtschaftskammer, Obstbauverband und Hagelversicherung trafen sich am Donnerstag auf einem Ried des Weizer Obstbauern Franz Rosenberger. Dieser bewirtschaftet rund 14 Hektar Bioobstgärten, davon 12 Hektar Äpfel und Birnen, ein Hektar Marillen und anderes. "In den vergangenen 14 Tagen haben wir zweimal minus sechs Grad Celsius und einmal minus 4 Grad gemessen", berichtete Rosenberger. Am meisten habe es die Marillenblüten erwischt.