Frontalzusammenstoß vor dem Achraintunnel

Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall vor dem Achraintunnel.

Am Dienstag gegen 17:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich L 200 und L 3a zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Eine 19-jährige Frau aus Hard fuhr auf der L 200 (Bregenzerwaldstraße) vom Kreisverkehr Dornbirn Nord kommend in Richtung Bregenzerwald. Vor dem Achraintunnel ordnete sie sich in die Linksabbiegespur ein, um in weiterer Folge nach Schwarzach abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 46-jähriger Mann aus Lochau mit seinem PKW vom Achraintunnel kommend in Richtung Dornbirn Nord.