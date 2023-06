Fronleichnamsprozession in Rankweil

Große Beteiligung von 150 Gläubigen und der Rankweiler Politik beim schon traditionsreichen kirchlichen Hochfest in der Marktgemeinde.

RANKWEIL. Es hat schon über mehrere Jahrhunderte hinweg selbstverständlich auch in der Marktgemeinde Rankweil eine große Tradition. Das Fronleichnamsfest ist ein Hochfest in jedem Jahr der katholischen Kirche bei dem die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Kennzeichnend für das Fest ist die Fronleichnamsprozession. In Anlehnung an das bereits im Mittelalter übliche Ausschmücken der Prozessionswege wird auch heute noch zu Fronleichnam die Prozessionsroute mit Birkenzweigen und Bildern aus einzelnen Blütenteilen ausgeschmückt. Nach der Festmesse in der Kirche St. Josef fand die Prozession bis zur Basilika statt. Kleine Altäre in der Hadeldorfstraße bei der Familie Loretz, der ehemaligen Tischlerei Duelli, vor der St.-Michaels-Kirche am Liebfrauenberg und am Ende der Route am Kirchplatz bei der Basilika zierten den Weg. Im Mittelpunkt der Prozession ist die vom Pfarrer Walter Juen getragene Monstranz, die den Leib Christi repräsentiert. Von ihr aus werden zu Fronleichnam Segenssprüche in alle Himmelsrichtungen der Marktgemeinde gesprochen und Fürbitten gehalten. Das Fronleichnamsfest gilt als ein typisch katholisches Fest. In einer Prozession wird an diesem Tag die Eucharistie, die Hostie in einer Monstranz feierlich unter Gesang und Gebet durch die Straßen getragen. Neben Pfarrer Walter Juen und Kaplan Paul Niculaesi begleiteten die Rankweiler Ministranten, die Erstkommunion-Kinder und die Bürgermusik Rankweil mit Kapellmeister Lukas Strieder, welche für den schönen musikalischen Rahmen zum beliebten Fest im Rahmen des Kirchenjahres sorgten, über 150 Gläubige die Prozession. Pfarrassistentin Monika Thurnher und Pastoralassistentin Evelyn Madlener waren schon im Vorfeld in der Vorbereitung für einen professionellen Ablauf der Veranstaltung verantwortlich. Das Team vom Mesnerstüble mit Johannes Herburger und Anna Wally an der Spitze sorgten beim anschließenden Platzkonzert der Bürgermusik für das leibliche Wohl der Besucher. Gesehen wurden bei der Prozession und beim zweistündigen Frühschoppen am Kirchplatz der Basilika mit der Bürgermusik Rankweil auch Rankweils Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß-Krall, die Gemeinderäte Klaus Pirker mit Gattin Anita, Karin Reith und Helmut Jenny mit Gattin Waltraud, die ehemaligen Rankweiler Vizebürgermeister Manfred Speckle und Franz Abbrederis, Altes Kino „Guru“ Armin Wille und MINT-Koordinator Norbert Preg.VN-TK