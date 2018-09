Fritz Lehner mit Leo-Perutz-Preis ausgezeichnet

Fritz Lehner hat mit seinem Roman "Nitro" den Leo-Perutz-Preis für Wiener Kriminalliteratur gewonnen. Die mit 5.000 Euro dotierte, von der Stadt Wien und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gestiftete Auszeichnung wurde am Mittwochabend in der Wienbibliothek im Rathaus zum neunten Mal verliehen.

Neben Lehner waren auch Albert Frank mit “Tod vor dem Steffl” (Emons), David Krems mit “Falsches Licht” (Picus), Beate Maxian mit “Tod in der Kaisergruft” (Goldmann) und Günter Neuwirth mit “Die Frau im roten Mantel” (Gmeiner) nominiert. Das Rennen machte Lehner, 1948 im oberösterreichischen Freistadt geboren, mit seinem im Seifert Verlag erschienenen und am Donaukanal spielenden Psychothriller. Als Regisseur hat er sich mit Werken wie der Innerhofer-Verfilmung “Schöne Tage” (1980), der TV-Trilogie “Das Dorf an der Grenze” (1978-82) oder dem Schubert-Film “Mit meinen heißen Tränen” (1986) seinen Platz in der österreichischen Filmgeschichte der Nachkriegszeit gesichert. Seit 2003 betätigt er sich auch als Romanautor.