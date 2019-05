Fristen für Aufnahme an Uni Wien und TU Wien verlängert

Die Universität Wien verlängert die am Mittwoch auslaufende Anmeldefrist für die zugangsbeschränkten Studien Jus, Betriebswirtschaft, Internationale Betriebswirtschaft Volkswirtschaftslehre, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Publizistik, English and American Studies und Chemie bis 3. Juni. Es seien noch Studienplätze frei, teilte die Uni mit.

Den gleichen Schritt setzte die Technische Universität (TU) Wien für ihre Informatikstudien, hieß es auf APA-Anfrage. Dort wurden allerdings bereits mehr Anmeldungen als Studienplätze registriert. An der Uni Graz berät man derzeit eine ähnliche Maßnahme. Keine Fristverlängerung plant man dagegen an der Wirtschaftsuniversität (WU) – eine Anmeldung für ein Bachelorstudium an der WU ist daher nur mehr bis heute Mitternacht möglich.