Frist zur Forderungsanmeldung in Kika/Leiner-Pleite endet

Heute, Dienstag, um Mitternacht endet die Frist zur Forderungsanmeldung im Zuge des Kika/Leiner-Insolvenzverfahrens. Bis Dienstagvormittag waren allerdings erst Forderungen von rund 320 Gläubigern in der Höhe von rund 14 Mio. Euro angemeldet. Dazu kamen rund 3.200 Forderungen von Dienstnehmern der Möbelhändler in Höhe von 8 Mio. Euro, hieß es vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) auf APA-Anfrage. Erwartet werden rund 132 Mio. Euro. Nachfristen dürften genutzt werden.

Der Insolvenzverwalter hat nunmehr bis zur Prüfungstagsatzung am 21. August Zeit eingebrachte Forderungsanmeldungen auf deren Richtigkeit zu überprüfen. "Bis gesagt werden kann, wie hoch die tatsächlichen Passiva von Leiner & kika sind, wird es daher noch dauern", so Wesenauer.

Die Passiva waren vorläufig auf eine Höhe von 132 Mio. Euro geschätzt worden. Darin fanden sich auch 42 Mio. Euro an öffentlichen Abgaben und Beiträgen, die den Möbelhändlern in der Coronakrise gestundet worden waren aber nicht zurückflossen. Es geht also auch für den Steuerzahler um viel Geld. Üblicherweise wird eine Quote von 20 Prozent geboten. Der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, will die Steuerzahler-Ansprüche bestmöglich befriedigt sehen.