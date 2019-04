Frist für Urlaub am Karfreitag endet "spätestens" am Freitag

Die Frist für Angestellte, die den Karfreitag zum "persönlichen Feiertag" erklären wollen, endet "spätestens" am Freitag. Bis zu diesem Tag dürften Unternehmen den rechtlich verbrieften Urlaubswunsch annehmen, hieß es aus der Wirtschaftskammer. Die Regelung gilt erstmals, nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) einen Feiertag nur für gewisse Gruppen als diskriminierend beanstandet hatte.

Streng juristisch gesehen endet die von der Regierung gesetzte Frist eigentlich am heutigen Donnerstag. Dennoch schreibt die Wirtschaftskammer auf ihrer Website: “Wer also den Karfreitag 2019 als seinen persönlichen Feiertag bestimmt, muss dies spätestens am 5. April 2019 dem Arbeitgeber bekannt geben.” Auf APA-Anfrage bestätigte man diese Kulanz. Ab kommenden Jahr muss dieser Wunsch bereits drei Monate vor dem Karfreitag bekannt gegeben werden.