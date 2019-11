Frist für Rückerstattungen bei Thomas Cook läuft bald ab

Der internationale Reiseveranstalter Thomas Cook ist seit 23. September pleite. Pauschalreisende, deren Urlaub geplatzt ist oder denen Zusatzkosten entstanden sind, müssen sich nun rasch um ihr Geld kümmern. Denn am Sonntag (17. November) läuft die achtwöchige Frist für die Geltendmachung ihrer Ansprüche ab.

"Postalische Anträge müssen also bis Freitag, 15. November, eingebracht werden", betonte ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner am Montag. Dafür müsse man seine Buchungs- und Zahlungsbestätigungen sowie eine Bankverbindung und eine kurze Beschreibung des Sachverhalts schriftlich bei der österreichischen Niederlassung des Abwicklers AWP P&C S.A. (Allianz Worldwide Partners) einreichen - entweder per E-Mail an thomascook.at@allianz.com oder per Post an AWP P&C S.A., Service Center - Stichwort "Thomas Cook", Pottendorfer Str. 23-25, 1120 Wien. Allianz Partners ist der Abwickler für die Reiseinsolvenzversicherung der Thomas Cook Austria gemäß Pauschalreiseverordnung.