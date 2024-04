Friseure bei Früherkennung von Hauterkrankungen hilfreich

Bei Erkrankungen der Haare oder Kopfhaut können Friseurin oder Friseur eine große Rolle bei der Früherkennung spielen. Das betonten Hautärztinnen und -ärzte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien anlässlich des Monats der Hautgesundheit im Mai. Gleichzeitig sind Friseure durch ihre Arbeitsmittel selbst häufig von Hauterkrankungen betroffen. Sichtbare Hauterkrankungen und Haarausfall führen oft zu einer zusätzlichen psychischen Belastung, wurde betont.

An der Haut gibt es "unwahrscheinlich viele Krankheiten", so dass jede Österreicherin und jeder Österreicher im Lauf des Lebens an einer Hautkrankheit erkrankt, erläuterte Robert Müllegger, President-elect der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV). In den vergangenen 35 Jahren seien viele neue Behandlungen entwickelt worden, etwa auch für die "Weißfleckenkrankheit" Vitiligo und den kreisrunden Haarausfall (Alopecia areata). "Hautkrankheiten haben in 60 Prozent der Fälle eine psychische Begleitkomponente", sagte Müllegger. Die "Weißfleckenkrankheit" sei definitiv stigmatisierend und Betroffene können "enorm leiden". Schöne Haare würden für viele ebenfalls Gesundheit symbolisieren, was auch bei Haarausfall zu Depressionen und Angststörungen führen kann.