„Frischzellenkur“ für Schlinser Gemeindeamt

Im Herbst diesen Jahres sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am Gemeindeamt geplant.

Schlins. Auch das Gemeindeamt von Schlins kommt langsam in die Jahre und neben einem Schallproblem in den Räumlichkeiten des Gebäudes sind auch die Böden in einem schlechten Zustand und sollen getauscht werden.