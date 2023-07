Frischer Wind in der Hohenemser Stadtverwaltung!

Die Stadt Hohenems als Arbeitgeberin wird immer attraktiver.

Die Verantwortlichen arbeiten nicht nur an einer effizienteren und wertschätzenden Unternehmenskultur, kürzlich wurde der Stadt als erster Kommune Österreichs gar das Zertifikat „Great Place to Work“ verliehen. Die Stadtverwaltung zählt somit zu den besten Arbeitgebern des Landes.

In einer Arbeitsumgebung, die mit familienfreundlichen und flexiblen Arbeitszeiten punktet und jedem Angestellten in seinem Fachbereich Raum zur Entfaltung bietet, finden neue Bedienstete schnell ihren Platz. Seit Anfang Mai haben fünf neue Mitarbeiter ihren Dienst bei der Stadt Hohenems angetreten, die mit ihrem Fachwissen frischen Wind mit in die Stadtverwaltung einbringen.

Simon Egle (Leitung Kommunikation)

Der langjährige, selbständige Fotograf, Filmemacher und Werbeagentur-Chef Simon Egle ist seit Juli neuer Leiter der Kommunikationsabteilung und kümmert sich fortan um sämtliche Agenden der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. Der Röthner unterrichtete u. a. an der Werbe Design Akademie in Innsbruck und war zuletzt Leiter der Öffentlichkeitsarbeit sowie Videoabteilung und später Projektleiter bei einem Radiosender in Deutschland.

Jasmine Metzler (Leitung Case Management)

Seit rund einem Monat arbeitet Jasmine Metzler als neue Leiterin des Case Managements für die Stadt Hohenems. Mit diesem Bereich hatte sie sich bereits seit Längerem beschäftigt. Durch ihre langjährige Tätigkeit in der Arbeit mit psychisch beeinträchtigen Menschen bringt sie hier einen neuen, wertvollen Erfahrungsschatz in die tägliche Arbeit mit ein.

Patrick Berger (Tiefbau)

Am 1. Juni trat Patrick Berger seinen Dienst in der Tiefbauabteilung an. Der Fraxner bringt reichlich Erfahrung als Bauleiter im Hoch- und Tiefbaubereich mit. Er wird nun seine Fähigkeiten als gelernter Bautechniker und Tiefbauer für die Stadt Hohenems einsetzen.

Andrea Loacker (Baurecht)

Die Götznerin Andrea Loacker ist seit Mitte Mai in der Baurechtsabteilung beschäftigt und kümmert sich dort u. a. um Gutachten, Bescheide und Bauverhandlungen. Zudem dient sie als Sachverständige auch als Ansprechperson für diverse Bürgeranliegen.

Julia Hollenstein (Finanzen)

Julia Hollenstein ist seit rund zwei Monaten in der Finanzabteilung tätig. Die gebürtige Emserin wohnt mittlerweile in Mäder und wollte nach zwei langjährigen Tätigkeiten nochmal eine neue berufliche Herausforderung antreten.