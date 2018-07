Frischer Wind aus Südamerika

Die Symphoniker starten unter ihrem neuen Chef in die drei Orchesterkonzerte.

„Ich hab‘ mich wahnsinnig gefreut, dass Andrés Orozco- Estrada zum neuen Chefdirigenten der Wiener Symphoniker ernannt wurde. Ich kenne ihn, und er macht heuer gleich unser erstes Orchesterkonzert – schöner kann das gar nicht sein!“ Mit solcher Wertschätzung durch Festspiel-Intendantin Elisabeth Sobotka tritt der kolumbianische Pultstar (40) heuer zu seinem Debüt in Bregenz an – im Moment noch als „designierter“ Chefdirigent, da seine Position erst mit der Saison 2021/22 beginnt. Sein Vorgänger Philippe Jordan hält derweil die Stellung. Ab 2020 hat ihn der vom früheren Kulturminister Thomas Drozda bestellte neue Staatsoperndirektor Bogdan Roscic zum Musikchef dieses Hauses berufen.

Selbstbewusstsein Ungeachtet dieser künftigen Neubesetzung lassen die Symphoniker Philippe Jordan nur ungern ziehen. Er hat seit 2014 das Orchester auf ganz beachtliche Weise weiterentwickelt, etwa mit einem Beethoven-Zyklus, der bis China Aufsehen erregte, hat die Musiker auf fabelhafte künstlerische Kondition gebracht und mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein vom Makel des ewigen Zweiten hinter den Philharmonikern befreit. Jordan hat diese neue Qualität seines Orchesters mehrfach auch in Konzerten bei unseren Festspielen demonstriert, etwa gleich zum Start mit Brittens unvergessenem „War Requiem“, mit maßstäblichen Schubert- Interpretationen oder mit dem konzertanten ersten Aufzug von Wagners „Walküre“.

Andrés Orozco-Estrada wurde 1977 in der kolumbianischen Provinz Antioquia geboren, kam 1997 nach Wien und wurde 2004 als Einspringer bei einem Konzert des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters von der Presse als „Wunder von Wien“ gefeiert. Inzwischen stand er bereits am Pult der Wiener und der Berliner Philharmoniker und bekleidet seit 2014/15 parallel Chefpositionen beim Houston Symphony und beim hr-Sinfonieorchester.

Die Orchesterkonzerte gehören seit dem Gründungsjahr 1946, stets mit den Wiener Symphonikern quasi zur Grundausstattung der Bregenzer Festspiele und spannen heute gern Verbindungslinien zu anderen Projekten. Das Programm des ersten Konzertes, unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada, wird als Klammer durch die Herkunft der beiden tschechischen Komponisten zusammengehalten. Einem bisher hier nie gespielten Doppelkonzert für Klavier und Pauken von Bohuslav Martinu stehen zwei populäre Werke von Antonin Dvorák gegenüber. Der seit 2011 in Bregenz auf exzellentem Niveau tätige Prager Philharmonische Chor feiert mit dessen „Te Deum“ die 100-jährige Unabhängigkeit seines Landes, die Symphonie „Aus der Neuen Welt“ gehört längst zu den Unsterblichkeiten unserer Konzertsäle.

Brücke zur „Carmen“

Im zweiten Orchesterkonzert unter dem deutschen Dirigenten David Afkham (35) werden zwei große symphonische Meister des 20. Jahrhunderts einander gegenübergestellt. Den Bayern Richard Strauss und den Franzosen Maurice Ravel, der eine geistige Brücke zur „Carmen“ auf dem See seines Landsmannes Georges Bizet herstellt, verbindet die opulente Farbigkeit und Üppigkeit ihrer Musik. Strauss‘ klanglich auftrumpfende Tondichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ wird konterkariert durch Ravels komplexes Klavierkonzert für die linke Hand. Damit debütiert der den Symphonikern besonders verbundene französische Starpianist Pierre- Laurent Aimard in Bregenz. Im zweiten Teil kommt es dann anhand des Begriffs Walzer zum direkten Showdown zwischen beiden Komponisten: Sowohl die „Rosenkavalier“-Suite von Strauss wie „La Valse“ von Ravel sind packende Beispiele einer versuchten Annäherung an den Wiener Walzer, im Ergebnis liegen beide meilenweit daneben.