Frischer Festivalwind durch den Poolbar Generator

Der dritte Poolbar Generator in Hohenems gab 35 internationalen Studierenden in einer intensiven Projektwoche die Chance, das Poolbar Festival 2024 gestalterisch zu entwerfen.

Nach einem ersten Kennenlernen und einem Kickoff im Alten Hallenbad in Feldkirch, ging es weiter im Löwensaal in Hohenems, wo die einzelnen Gestaltungs-Labore ideale Arbeitsplätze vorfanden, die kooperatives und individuelles Arbeiten gleichermaßen ermöglichten. Kreativen Input gab es sowohl durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Laboren als auch durch Programmpunkte wie der öffentlichen Vortragsreihe oder Exkursionen zu Vorarlberger Firmen, unter anderem zu Collini in Hohenems, wo Wissen gesammelt und Ideen weiterentwickelt wurden.

Das Poolbar Festival, das vom 4. Juli bis 11. August 2024 auf dem Gelände des Alten Hallenbads in Feldkirch stattfinden wird, kann Besuchenden durch den Generator wieder ein komplett neues Festivalgelände bieten. Wer es nicht zu den öffentlichen Abschlusspräsentationen geschafft hat, darf so viel erfahren – Highlights werden wohl die Open-Air Bühne in komplett neuem Design und das neu erfundene Wohnzimmer.

Die Kreativität, die in der Generatorwoche entsteht, war nicht nur im Löwensaal, sondern in der gesamten Innenstadt spürbar: Sei es durch die Möbel im öffentlichen Raum, wertvolle Begegnungen und Gespräche sowie Fachvorträge – dieser Spirit wird in Hohenems aufgegriffen und auch so in der Kulturarbeit gelebt, indem er mehrere Aktivitäten anstoßen kann, die sichtbar werden. Das betrifft sowohl den aUGUST* (Jugendpreis der Sprache), der durch die beiden Gewinnerinnen Hannah Bethge und Neela Rensmann im Literaturlabor aktiv vertreten war, aber auch das Kunstobjekt, welches zum Thema „Littering“ in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Gemeindeverband, dem BSBZ Hohenems und der Firma Collini entstanden ist. Dieses wird in den nächsten Wochen in seiner Realisierung öffentlich begleitet und in Hohenems erstmals zu sehen sein, bevor es beim Poolbar Festival im Sommer zu sehen sein wird.