Friedliche Stimmung bei Polizeikontrollen am Donaukanal

Kooperation und friedliche Stimmung: Gemeinsam mit Mitarbeitern des Magistrats wurde in der Nacht auf Samstag von der Wiener Polizei eine Schwerpunktaktion am Treppelweg am Donaukanal durchgeführt. "Immer wieder wurde junges, feierndes Publikum angetroffen, die Kooperation mit den anwesenden Personen funktionierte sehr gut", berichtete die Exekutive am Samstag.

"Aufforderungen von Polizisten, die Abstände einzuhalten, bzw. die Musik leiser zu drehen wurden fast ausnahmslos eingehalten", hieß es weiter. Es kam lediglich zu einer Anzeige gegen eine Person wegen Lärmerregung und zu vier Anzeigen nach der Gewerbeordnung gegen Lokale, die sich in diesem Bereich befinden.

In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Diskussionen wegen der Einhaltung von Corona-Abstandsregelungen, Lärms etc. rund um die Party-Zone gekommen. Daraufhin hatten die Wiener Behörden verstärkte Kontrollen angekündigt.