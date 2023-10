Friedhöfe am Liebfrauenberg werden zum "Paradiesgarten"

Pfarre Rankweil und Marktgemeinde Rankweil werden den unteren und oberen St. Michael Friedhof sanieren.

RANKWEIL. „Die Friedhöfe am Liebfrauenberg müssen schnellstens wieder an Attraktivität gewinnen. Es soll wieder ein besonderer Ort für die Menschen werden und deshalb gilt es neue Akzente zu setzen. Den Friedhöfen in der Basilika muss man ein neues Leben einhauchen. Die Entwicklungen der letzten Jahre geben uns aber richtig zu denken“, sagt Basilika Rankweil Mesner und Pfarre Rankweil Angestellter Martin Salzmann anlässlich der Informationsveranstaltung in der Kirche St. Michael am Liebfrauenberg. Das Event musste aufgrund des großen Interesse der Rankweiler Bürger vom Mesnerstüble in die St. Michael Kirche verschoben werden. Die Pfarre Rankweil und die Marktgemeinde Rankweil sind bemüht möglichst bald eine Sanierung der Friedhöfe am Liebfrauenberg unter dem Motto: „Paradiesgarten“ durchzuführen. Vor fünf Jahren hat man sich im Rahmen einer Studie schon Gedanken über mögliche Zukunftsperspektiven gemacht. Nun hat Architekt Andreas Cukrowicz im Rahmen dieser Infoveranstaltung, darunter auch Rankweil Altbürgermeister Hans Kohler, Rankweil Bauhofleiter Wilfried Amann und Stellvertreter Thomas Lins, Rankweil Gruppenleiter Markus Lorenzi, Gebhard Barbisch, Elfi Allgäuer um nur einige Teilnehmer zu nennen, über das neue vorliegende Konzept der Umsetzung für einen modernen Friedhof der Öffentlichkeit präsentiert. Im kommenden Jahr sollen die Friedhöfe am Liebfrauenberg höchstprofessionell neu gestaltet werden und ein neues Gewand bekommen. Neben den neuen Mustergräben sollen auch neue Bäume und Pflanzen der Ruhestätten im völlig neuen Gesicht erscheinen. Eine neue Beleuchtung und neue Sitzgelegenheiten werden auch installiert. Auch moderne Brunnen sollen zur Erleichterung für die Arbeiten am Grab dienen. Gut möglich, dass künftig vermehrt auch Urnengräber am Liebfrauenberg ein neues „Zuhause“ finden. Die bestehenden Gräber bleiben laut dem Architekt unverändert. Es wurden bereits verschiedene Leerstellen am St. Michael Friedhof mit modulartigen Blumenelementen befüllt. Im oberen St. Michael Friedhof, gehört der Pfarre Rankweil und der untere St. Michael Friedhof im Besitz der Marktgemeinde Rankweil, stehen insgesamt 550 Gräber für die Menschen zur Verfügung. Etwa zwei Drittel der zur Verfügung stehenden Gräber sind derzeit belegt, ein Drittel der Gräber stehen leer. In der Vergangenheit waren es fast doppelt so viele Begräbnisse am Liebfrauenberg wie in der Gegenwart mit siebzig bis neunzig stattfindenden Beerdigungen. Durch die Zunahme von Urnenbestattungen ist auch der Bedarf an großen Grabstätten rückläufig. „Friedhöfe sind zwischenzeitlich mehr als ein Platz für Beisetzungen Verstorbener und dem Gedenken. Sie sind zunehmend Treffpunkte zur Kommunikation und diese Räume sollen mehr an Bedeutung gewinnen plus sie in das Leben zu integrieren. Über Kunst und Kultur neue Ebenen der Begegnung erschließen. In der schnelllebigen Zeit brauchen Trauer und Gedenken ihren schönen Platz“, tönt es von den Mitarbeitern der Pfarre Rankweil.VN-TK