Friedenslichter für Bevölkerung

Die Schüler des Sonderpädagogischen Zentrums (SPZ) in Lustenau verschenkten selbstgebastelte Friedenslichter auf dem Wochenmarkt.

„Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch unsere Schüler“, sagt Lehrerin Susanne Nardin-Gehrer vom SPZ. „Sie sind betroffen, was in der Ukraine geschieht.“ Behutsam haben sie sich in den vergangenen Wochen dem Thema genähert und aufkommende Fragen beantwortet. Bald stand fest: Auch sie wollen ein Zeichen des Friedens setzen. Und so haben die Schüler sich an die Arbeit gemacht und Gläser mit blauem und gelbem Papier bekleistert. In jedes Glas kam eine Kerze sowie ein Brief, in dem ein Friedenslied abgedruckt war.