Friedenslicht 2020

Gerade in dieser besonderen Zeit ist es uns Menschen wichtig, Normalität zu erleben. In unserer „Normalität“ erleben wir Geborgenheit und Sicherheit.

Das Friedenslicht wird jährlich durch ein Kind aus Oberösterreich in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet und nach Österreich gebracht.

Es erinnert an die Botschaft des Weihnachtsfriedens, der bei der Geburt Christi verkündet wurde und leuchtet am Heiligen Abend bei Millionen Menschen in aller Welt.

Auch in vielen Vorarlberger Haushalten leuchtet das „Licht des Friedens“ beim Weihnachtsfest. Die Feuerwehrjugend und die Pfadfinder geben dieses Licht weiter und lassen uns alle an die Geburt Christi und den Weihnachtsfrieden erinnern.

Heuer gibt es das erste Mal sechs Abholstationen, verteilt in ganz Hohenems. Das Licht kann an Heiligabend, am Donnerstag, dem 24. Dezember 2020, von 9.30 bis 11.30 Uhr an einem dieser Stationen abgeholt werden: