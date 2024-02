Friedensgespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan

Armenien und Aserbaidschan haben am Mittwoch auf Einladung der deutschen Regierung Friedensverhandlungen in Berlin aufgenommen. Außenministerin Annalena Baerbock empfing ihre Kollegen aus den beiden Kaukasusstaaten, Ararat Mirsojan und Ceyhun Bayramov, im Gästehaus des Auswärtigen Amts, der Villa Borsig im Nordwesten der Hauptstadt. Baerbock sagte zum Auftakt der Gespräche, es gebe nun die Möglichkeit eines dauerhaften Friedens.

2020 und im vergangenen September erlangte Aserbaidschan mit Großangriffen die Herrschaft über Berg-Karabach zurück. Fast alle 120.000 Armenier flohen nach Armenien. Den Verhandlungen in Berlin vorausgegangen war ein Gespräch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz mit dem Ministerpräsidenten Armeniens, Nikol Paschinjan, und dem autoritären Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar. Baerbock hatte zudem beide Länder Anfang November besucht. Eine Rückkehr der Armenier nach Berg-Karabach und der Erhalt ihrer Kultur und Kirche dort ist nicht in Sicht.