Fridays for Future streiken für Klimaschutz und Energiewende

Unter dem vom März bekannten Motto "#PeopleNotProfit" laden die österreichischen Fridays-For-Future-Bewegungen an diesem Freitag zur Klimademo Nummer elf und fordern dabei eine "#EnergiewendeFürAlle". In Wien geht es diesmal vom Bahnhof Wien Mitte über den Ring Richtung Heldenplatz, auch in sechs weiteren Bundesländern wird unter anderem für das weiterhin ausstehende Klimaschutzgesetz auf die Straße gegangen. Neu ist die Forderung nach einer Energiegrundsicherung.

Diese Grundsicherung solle den Österreichern einen Anteil an Energie kostenfrei zur Verfügung stellen, der darüberliegende Verbrauch soll dann zunächst moderat und im weiteren Verlauf immer stärker steigen. Auf diese Weise würden die Menschen auch zum Energiesparen motiviert, hieß es bei einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag. Bei dieser richteten Fridays For Future auch eine Botschaft an die Regierungsparteien: demnach solle die ÖVP die "Blockadehaltung" beim Klimaschutzgesetz beenden, während die Grünen aufgefordert wurden, nicht noch mehr Zeit verstreichen zu lassen. In Wien geht es um 13.00 Uhr los, die weiteren Demonstrationen finden in Graz, Salzburg, Linz, St. Pölten, Klagenfurt und Innsbruck statt.

