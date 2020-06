Fridays for Future rufen zur Demo in Wien auf

Die Aktivisten von Fridays For Future haben für den kommenden Freitag zu einer Demonstration in Wien aufgerufen, die unter dem Motto "No Jobs on a Dead Planet!" den Wunsch nach "klimagerechten Hilfspaketen für die österreichische Wirtschaft" erneut untermauern soll. Treffpunkt ist ab 11.30 Uhr beim Stephansplatz.

Bei der Abschlusskundgebung am Heldenplatz wird auch die Sprecherin des Klimavolksbegehrens, Katharina Rogenhofer, erwartet, die zum"Unterschreiben und Aktiv-Werden" auffordern wird. "Auf einem toten Planeten - und darauf steuern wir derzeit zu - gibt es gar keine Wirtschaft mehr", warnte Aktivistin und Schülerin Anna Khoudokormova am Dienstag.

(S E R V I C E - Weitere Informationen unter )