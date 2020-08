Freundlicher Applaus für Handke-Uraufführung in Salzburg

Mit rund fünfminütigem freundlichen Applaus ist am Sonntagabend im Salzburger Landestheater das wichtigste Schauspielprojekt dieser verschlankten Jubiläumsedition der Salzburger Festspiele zu Ende gegangen. Auch der Dichter Peter Handke selbst zeigte sich nach der Uraufführung von "Zdenek Adamec - Eine Szene" auf der Bühne, herzte alle Mitwirkenden und winkte beim Abgehen ins Publikum.

Friederike Heller hatte das Stück, das den Fall eines 18-Jährigen verhandelt, der sich 2003 auf dem Prager Wenzelsplatz verbrannte, so inszeniert, wie es einmal im Stück angesprochen wird, und wie auch die Festspiele auf Bannern für die Aufführung werben: "Keine Interpretation, so war's doch ausgemacht für unser Spiel, oder? Ja, so war es abgemacht." Das hat einen mitunter recht langatmigen fast zweistündigen Abend zur Folge, der trotz einer Liveband wenig Drive hat.