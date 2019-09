Freundin über Jahre hinweg verprügelt: Neun Jahre Haft

Ein 33-jähriger Wiener, der seine Freundin über Jahre hinweg verprügelt hat, ist am Freitag am Landesgericht wegen fortgesetzter Gewaltausübung zu einer neunjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Betroffene habe ein "jahrelanges Martyrium" erlitten, stellte Richterin Helene Gnida fest. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte die Vorwürfe in der mehrstündigen Verhandlung als erlogen bezeichnet. Seine Ex sei "sehr böse" und wolle ihn "loswerden".

Der Angeklagte behauptete, er sei "ein ruhiger Mensch, das habe ich in der letzten Haft gelernt". Seine Ex-Freundin sei dagegen "in einem schwierigen Alter", daher habe er sich mit ihr schwergetan: "Wir haben stundenlang gestritten. Ich war mit den Nerven am Ende. Da ist sie auf mich losgegangen." Er habe nie die Hand gegen sie gehoben, versicherte er.

Als die Frau auf Zutun ihrer Familie Anzeige auf einer Polizeiinspektion erstattete, hielten die Beamten mit ihrem Einverständnis "einen riesenblauen Fleck am Auge" (Richterin) fotografisch fest. Außerdem waren Hämatome an der Schulter, an der Brust und am Hals zu sehen. Auf die Frage, wie er sich den Nasen- und Rippenbruch erkläre, behauptete der 33-Jährige: "Sie hat mit dem Kleinen gespielt und hat sich die Nase ang'haut." Außerdem sei der Sohn beim Spielen manchmal "bei ihr angekommen".