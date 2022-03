Freunderlwirtschaft im österreichischen Steuersystem

Am Mittwochabend erkläre David Stögmüller den Untersuchungs-Ausschuss. Dabei spricht er über Freunderlwirtschaft, Bernhard Weratschnig und Wolfgang Sobotka.

Aufgrund von zetlichen Verschiebungen musste der Grünen-Nationalratsabgeordnete David Stögmüller anstelle von Nina Tomaselli das Interview mit Marc Springer in "Vorarlberg LIVE" führen. Um was es genau in dem Untersuchungs-Ausschuss geht, erklärt er im Video.