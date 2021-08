Freund mit Gabel in den Kopf gestochen

Alkoholikerpaar geriet in Streit, Frau fühlte sich gedemütigt und stach zu.

„Das hat sich einfach so aufgestaut“, sagt die 39-jährige Angestellte. Sie stach ihrem damaligen Freund, beide waren reichlich alkoholisiert, mit einer Gabel in den Kopf. „Drei oder vier Mal“, räumt sie ein. Der Mann blutete stark, sie fertigte aus Klopapier, Haushaltsrolle und einer elastischen Binde einen Verband an. Dann ging sie zu Bett. Am nächsten Tag soll sie versucht haben, die Tochter des Verletzten zu einer Falschaussage zu überreden. Die Tochter sollte bestätigen, dass der Mann gestürzt und sich dabei verletzt hatte. „Stimmt nicht“, behauptet die Angeklagte.