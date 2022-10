Freudenhaus bleibt in Lustenau

Ab Herbst 2023 präsentiert sich das Freudenhaus an seinem neuen Standort südlich der Eishalle.

Lustenau Erfreuliche Nachrichten gibt es für alle Kulturliebhabenden in Lustenau und der Umgebung. Das Freudenhaus wird sein außergewöhnliches Zelt auch weiterhin in Lustenau aufschlagen. Ab Herbst 2023 können die Verantwortlichen ihr Programm am neuen Standort südlich der Eishalle in Lustenau dem Publikum präsentieren. Der bisherige Standort bleibt noch bis zum Sommer 2023 bestehen. „Im Juli wird das Zelt abgebaut und am neuen Standort wieder aufgebaut“, sagt Vereinsobmann Roman Zöhrer.

„Wir sind froh darüber, dass wir in Lustenau bleiben können, und uns die Gemeinde einen neuen Standort organisiert hat“, erklärt Roman Zöhrer. Seit 2016 befindet sich das Freudenhaus ausschließlich in Lustenau und hat sich in der Szene durchaus einen Namen gemacht. „Wir bieten unserem Publikum ein sehr vielfältiges Programm. Das reicht von der zeitgenössischen Circuskunst über Performances, Theater, Kabaretts bis hin zu Konzerten“, sagt die stellvertretende Obfrau Lisa-Marie Berkmann. Bis dato hatte das mobile Theaterzelt am Ortseingang zu Lustenau einen idealen Standort gefunden, um für die Gäste leicht erreichbar zu sein. Das Grundstück, auf dem das Freudenhaus bis jetzt stand, wurde verkauft. „Wir können unser Frühjahrsprogramm noch am alten Standort durchführen. Danach starten wir im September 2023 mit vollem Elan am neuen Standort nicht weit entfernt vom bisherigen“, so Zöhrer.